Helse Førde kan gå 50 mill. i minus

Helse Førde ligg an til budsjettunderskot på 50 millionar kroner. Bakgrunnen er mellom anna at helseføretaket får 20 millionar kroner mindre enn venta, etter revidert nasjonalbudsjett. Administrerande direktør, Arve Varden, seier til Firda at situasjonen er alvorleg – men at dei har gjort ein del tiltak som å redusere overforbruk innan personal og lønnskostnader.