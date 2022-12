Helse Førde er uroa over mogleg tunnelspenning

Stenging av Lærdalstunnelen kan bety milliontap for Helse Førde. Statens vegvesen vil stenge Lærdalstunnelen på E16 mellom Aurland og Lærdal i eit heilt år.

Ei stenging vil få store konsekvensar for Lærdal sjukehus og heile Helse Førde, meiner administrerande direktør i helseføretaket, Arve Varden.

Mellom anna kan ein mogeleg steng føre til at dei må reetablere ein ambulansestasjon i Aurland. I tillegg er det fleire tilsette ved Lærdal sjukehus som bur i Aurland.

– Dersom løysinga blir dårleg for dei som gjer at dei vel å finne jobb andre stader, vil det også vere alvorleg for sjukehuset.

Helse Førde skal komme med sine konsekvensvurderingar til Vegvesenet til 1. februar. Der kjem dei til å sjå på kva løysingar som er best for helseføretaket.