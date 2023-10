Helse Bergen: – Me er skuffa

Administrerande direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, er ikkje nøgd med bevilgningane i regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2024.

– Me er skuffa og me trur det ville vore fornuftig å legga på noko meir slik at me kan auka aktivitetsnivået for å ta ned ventetidene og for i større grad å kunna prioritera dei svake gruppene regjeringa ønskjer at me skal prioritera.

Hansen viser til at Regjeringa presenterer klare forventingar til at sjukehusa skal auka aktiviteten og minka pasientkøane.

– Det er rimelege forventingar, for det er det behov for. Men rammene er stramme i dette budsjettet.

Totalt aukar regjeringa bevillinga til sjukehus i landet med rundt 2,2 milliardar kroner. Kva summen er for Helse Bergen har ikkje Hansen fått klarleik i enda. I tillegg vil regjeringa bruka 9,7 millionar kroner til investeringslån for sjukehusutbygging.

For Helse Bergen inneber dette at dei får halda fram med prosjekt som allereie er starta: Glassblokken trinn 2, Protonsenter og oppgradering av Sentralblokka.