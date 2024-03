Saka summert Ekspander/minimer faktaboks Åtte universitetssjukehus deltok i den omstridde kreftstudien «Norwait», som blei stansa i november 2020 etter at pasientar fekk tilbakefall og spreiing av kreftsjukdommen. To pasientar døydde etter studien.

Sørvest politidistrikt har pålagt bøter til Helse Bergen og Helse Stavanger for brot på helseforskingslova.

Helse Bergen har fått ei bot på 1,8 millionar, og Helse Stavanger ei bot på 2,7 millionar.

Administrerande direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, seier prosjektet ikkje har blitt gjennomført slik det skulle.

– Dette er ei svært alvorleg sak og ei stor belastning for pasientar, pårørande og etterlatne, seier administrerande direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen.

– Dette beklagar vi på det sterkaste, legg han til.

– Så grovt at det nesten ikkje er til å tru, sa Helsetilsynet då nyheita om Norwait-studien blei kjend.

Til saman var det åtte universitetssjukehus i heile landet som deltok i studien «Norwait», før den blei stansa i november 2020.

Då hadde pasientar fått tilbakefall og spreiing av kreftsjukdommen. To pasientar døydde etter studien.

– Dette er ei svært alvorleg sak og ei stor belastning for pasientar, pårørande og etterlatne, seier administrerande direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen.

– Dette beklagar vi på det sterkaste, legg han til.

Tysdag vart det kjent at Sørvest politidistrikt har pålagt bøter til både Helse Bergen og Helse Stavanger i samband med Norwait-studiet.

Hansen seier til NRK at han vil oppmode styret om å vedta straffa.

– Fatale konsekvensar

Sørvest politidistrikt har gitt Helse Bergen ei bot på 1,8 millionar i bot og Helse Stavanger ei bot på 2,7 millionar.

Statsadvokat Nina Grande seier at bota til Helse Stavanger er høgare, sidan føretaket hadde det koordinerande ansvaret for studiet.

– Og dei har då ikkje følgt opp krava i helseforskingslova om mellom anna internkontroll i forhold til studiet, seier ho.

Statsadvokat i Sørvest politidistrikt, Nina Grande. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Grande skildrar bøtene som høge.

– Bøtene er høge i desse sakene, fordi det potensielt kan ha fatale konsekvensar, seier ho.

Pasientar vart sjukare

I Norwait-studien skulle pasientar med endetarmskreft, der svulsten var blitt helt borte etter stråling, sleppe operasjon og heller følgast nøye opp i ein vente-og-sjå-periode.

I november 2020 blei studien stoppa, etter mistanke om at fleire pasientar enn forventa utvikla spreiing av kreftsvulsten medan dei deltok i studien.

Førelegget er knytt til Helse Bergen si rolle som forskingsansvarleg institusjon og Helse Stavanger si rolle som koordinerande forskingsansvarleg institusjon for multisenterstudiet.

Saka har vore behandla av Statens helsetilsyn og Statsforvaltaren i Vestland.

Ikkje slik det skulle

Styra i Helse Bergen og Helse Stavanger går no gjennom grunnlaget for førelegga og vil svare ut innan fristen.

BEKLAGAR: Administrerande direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen beklagar belastinga denne saka har hatt for pasientar og pårørande. Foto: Henrik Hauken / NRK

Hansen seier leiinga i helseføretaket har gått gjennom saka grundig.

– No går vi gjennom det som ligg som premissar for politiet sitt arbeid. Det er læringsverdi, det er mogleg å gjere dette betre definitivt, og unngå at dette skjer igjen, seier han.

– Burde dette prosjektet i det heile tatt vorte sett i gang?

– Eeg vil ikkje gå inn i detaljane av det. Det vi ser i dag er at prosjektet har blitt gjennomført slik det skulle. Ein må gjerne også gå helt tilbake til om det burde ha vorte starta opp, men da går eg inn i detaljane. Heile sekvensen av prosjektet må alltid vurderast grundig i eit forskingsetisk perspektiv.

Han skildrar Norwait-saka som krevjande for forskarane som jobba med studien.

– Alvorleg sak

Styret i Helse Bergen skal behandle saka i styremøte 21. mars. Styret i Helse Stavanger

– ALVORLEG: Administrerande direktør i Helse Stavanger, Helle Schøyen skildrar saka som svært alvorleg. Foto: Ingvild Taranger / NRK

vil behandle saka i styremøtet 18. mars.

– Mi anbefaling til styret vil vere å vedta førelegget, seier Hansen i Helse Bergen.

– Dette er først og fremst ei svært alvorleg sak og ein stor belastning for dei pasientane som har vore ein del av denne studien, og som ikkje har blitt følgd opp slik dei skulle, seier administrerande direktør i Helse Stavanger, Helle Schøyen på helseføretaket sine sider.