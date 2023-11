Et av landets største forsikringsselskaper, If, ber nå Høyesterett om hjelp til å kaste Hells Angels ut som kunde.

If tapte nylig saken i Gulating lagmannsrett mot Hells Angels i Bergen.

– If kan ikke være forpliktet til å legitimere et kriminelt motorsykkelmiljø ved å forsikre klubbhuset deres.

Det sa forsikringsselskapets prosessfullmektig Nora Lund Lefdal i en kommentar til rett24.no 3. oktober.

MC-klubbens advokat Marius Wesenberg avviser påstanden.

– If har ikke ført noen beviser for at dette er kriminelle klubber eller kriminelle medlemmer. Det har de ikke godtgjort. Og det er heller ikke noen rimelig eller saklig grunn for forsikringsselskapet å si opp forsikringsforholdet, sier han til NRK.

If mot tre klubber

Det er ikke bare bergenserne som får kjenne på misnøyen til If. I 2019 ble forsikringsavtalen sagt opp for Hells Angels-klubbene i Farsund på Sørlandet og Son utenfor Oslo.

Men kan et forsikringsselskap nekte disse kundene forsikring?

Nei, mener både tingrett og lagmannsrett – og nå kommer saken opp for Høyesterett.

Foto: Russel A. Daniels / Scanpix

Det er spesielt tilknytningen til Hells Angels – av politiet omtalt som en 1 %-klubb – som gjør det problematisk for If.

Fakta om 1 %-klubber: Ekspander/minimer faktaboks 1 %-klubb er en betegnelse på en motorsykkelklubb som selv definerer seg som lovløs, med sine egne lover og regler.

Outlaws MC er en 1%- klubb. Medlemmer av Outlaws MC bruker et ruterformet jakkemerke med teksten «1 %».

Begrepet oppsto etter opptøyene på et MC-treff i Hollister i California i 1947, hvor American Motorcyclist Association angivelig uttalte at 99 % av motorsyklistene er lovlydige, med hentydning til at den siste prosenten er lovløs.

Norge har i dag flere 1 %-klubber: Gremium MC Hells Angels, Bandidos, Coffin Cheaters, Outlaws, Gladiators MC, Gypsy Joker, MC Vikings, Road Pirates MC, Rock Machine MC[3], Satudarah og Mongols Motorcycle Club. Kilder: Wikipedia

If grunngir oppsigelsen med «den økte risikoen som følger av deres virksomhet, rivalisering/konflikter mellom grupperinger (...) hvitvasking av ulovlige midler».

Motorsykkelklubbene tok oppsigelsene for retten. De to første vant fram, med støtte fra Finansklagenemnda, på alle punkter i Borgarting lagmannsrett.

Også i dommen fra Gulating lagmannsrett om lokalene i Bergen fikk MC-klubben medhold.

Før Hells Angels het de MC Norway – og før det Renegades. Men tilholdsstedet har vært det samme lenge. Foto: Nyhetsspiller

Bergenslokalene til MC Norway ble forsikret før de ble med i Hells Angels. Det eneste som kunne minne om noe annet, er stedsnavnet der de holder til: Helldalen i bydelen Fana.

Forsikringsavtaleloven Ekspander/minimer faktaboks I forsikringsavtalelovens § 1B-3.(avslag på forsikring) heter det: Forsikringsforetaket kan ikke uten saklig grunn nekte noen på vanlige vilkår en forsikring som foretaket ellers tilbyr allmennheten. Forhold som medfører en særlig risiko, skal regnes som saklig grunn, forutsatt at det er en rimelig sammenheng mellom den særlige risikoen og avslaget. Andre særlige forhold utgjør saklig grunn når de medfører at avslaget ikke kan regnes som urimelig overfor den enkelte Men det sentrale i denne saken er at forsikringsavtalene allerede er inngått, og da bruker If denne paragrafen som begrunnelse: § 3-5.(varsel fra forsikringsforetaket om at forsikringen ikke skal fornyes) Vil ikke forsikringsforetaket at forsikringen skal fornyes automatisk, må det varsle forsikringstakeren om dette senest to måneder før forsikringstidens utløp. Varslet skal gis i et skriftlig dokument og være grunngitt. I motsatt fall fornyes forsikringsforholdet for ett år. Forsikringsforetaket kan bare unnlate å fornye en forsikring etter første ledd når det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å avbryte forsikringsforholdet. Foretaket skal i varslet orientere om adgangen til å benytte utenrettslige tvisteløsningsordninger, eventuelt om andre muligheter for å få prøvd om foretaket har rett til å unnlate fornyelse.

Men tilknytning til Hells Angels er ikke nok, mener lagmannsretten.

I dommen fra Gulating står det:

«Det er ikke sannsynliggjort at risikobildet er vesentlig endret etter at forsikringen ble tegnet i 2010. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at motorsykkelklubben endret status til Hells Angels etter tegningstidspunktet. Klubben ble innlemmet i Hells Angels allerede i 2011, mens If først endret sin interne policy i 2019.»

– If anker saken. Retten har lagt til grunn en for snever tolkning av begrepet «særlige grunner», har Lefdal uttalt til rett24.no.

Tingrettens og lagmannsrettens dom var så klar at vi ikke tror på noe annet resultat i Høyesterett, sier Wesenberg.

Han sier denne saken reiser det prinsipielle spørsmålet om hvorvidt et forsikringsselskap i visse tilfeller kan si opp eller nekte å fornye en forsikringsavtale.