Helikopterulykken: – Sistemann fremdeles ikke avhørt

En uke etter helikopterhavariet utenfor Sotra onsdag 28. februar, er fremdeles ikke den femte og siste overlevende avhørt, melder politiet.

– Sistemann er fremdeles ikke avhørt, grunnet hans helsetilstand. Han er fremdeles innlagt på Haukeland sykehus, sier påtaleansvarlig Trygve Ritland til NRK.

– Ingen er siktet eller mistenkt i saken, tilføyer Ritland.

Fem menn, ansatt i Bristow, overlevde helikopterhavariet.

Den Equinor-ansatte sykepleieren Reidun Hestetun (61) omkom.

Havarikommisjonen sa mandag at det ikke er funnet tekniske feil som direkte forårsaket helikopterhavariet, men undersøker hvorfor flyteelementer ikke utløste seg.

– Mye tyder på teknisk svikt, uten at vi vet hva som ligger bak den tekniske svikten. Vi håper nå at ferdsskriveren vil inneha data som kan gi svar på flottørene. Det vil være viktig for å trygge sikkerheten for dem som er ute og flyr, sa luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen, Kåre Halvorsen, til NRK mandag.