Helikopterstyrten: Data er hentet ut fra ferdsskriveren

Havarikommisjonen skriver på sine nettsider at data er hentet ut fra ferdsskriveren i forbindelse med helikopterstyrten vest for Sotra forrige uke.

– Jobben med å analysere dataene er i gang, men det er forventet at dette arbeidet vil ta lang tid, skriver Havarikommisjonen.

Lørdag ble helikopteret hevet fra 220 meters dyp. Ferdsskriveren, som også kalles den svarte boksen, vil bli sendt til England for analyser.

61 år gamle Reidun Hestetun omkom i ulykken, og fem andre ble skadd.

Avdelingsdirektør i luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen, Kåre Halvorsen har tidligere uttalt at data fra ferddskriveren er viktig for å få svar på hva som kan ha skjedd.

– Vi håper nå at ferdsskriveren vil inneha data som kan gi svar på flottørene. Det vil være viktig for å trygge sikkerheten for dem som er ute og flyr, sa Halvorsen etter pressekonferansen mandag.