I mai i fjor skulle Jon-Kenneth Heltne ta nokre vakter som helikopterlege i Kirkenes. Bergensaren sende difor ein bag med mellom anna ein helikopterhjelm, ei overlevingsdrakt og arbeidsuniformer nordover med posten.

– Det er vanleg å gjera når me jobbar på forskjellige basar rundt om kring i Noreg, seier Heltne.

Men då han kom fram var ikkje noko av utstyret der.

– Det var litt krise. Eg måtte gå inn i nokon andre sitt skap og låna hjelm og overlevingsdrakt av nokon med omtrent same størrelse som meg, seier helikopterlegen.

Jon-Kenneth Heltne er helikopterlege. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Dessutan er utstyret som vart borte relativt kostbart.

– Eg sjekka nyprisen. Den ligg på mellom 90.000 og 100.000 kroner, seier Heltne.

Borte i eitt år

Heltne kontakta Posten då pakken ikkje kom fram. Posten kunne opplysa at pakkelappen hadde kome over på ein annan pakke på vegen til Trondheim.

– Dei sa dei hadde eit godt system, og eg sende bilete og angav kva som var i den. Så sa dei at dei ville koma tilbake med meir informasjon. men eg høyrde aldri noko meir, og den dukka aldri opp, seier Heltne.

Det hender støtt og stadig at helikopterlegar sender baggar med utstyr med posten om dei jobbar på ulike luftambulansebasar i Noreg, opplyser Heltne. Foto: Privat

– Inntil den no dukka opp på Fretex i Oslo no, eitt år seinare, seier Heltne.

Fretex stadfestar at baggen vart funnen i deira avdeling på Alna i Oslo.

– Det var litt tilfeldig at det vart funne ein referanse, inni sjølve helikopterhjelmen. Det er litt uvanleg, seier Kristin Hareide, direktør for Fretex Miljø.

Fretex kontakta Norsk Luftambulanse og legen har no fått tilbake utstyret som var mista. Heltne reagerer på at ikkje Posten greidde å finna pakken sjølv.

– Det verkar som om dei har eit dårleg system. Tydelegvis har ikkje baggen blitt opna. Då hadde dei funne ut av det med ein gong, seier Heltne.

Fretex tek i mot post med ukjend mottakar og avsendar i lokala på Alna i Oslo. Foto: Fretex

Posten legg seg flat

Posten har ei eiga avdeling som jobbar med å levera post som ikkje har kome fram dit den skal, og har plikt til å oppbevara slik post i eitt år.

Men kvar Heltne sitt arbeidsutstyr var i året som gjekk før det vart gitt til Fretex, veit ikkje Posten.

– Det me antar har skjedd, er at adresselappen har falle av baggen. Adresselappen har kome til Trondheim, medan baggen har kome til ein annan stad som me ikkje har greidd å finna ut av, seier kommunikasjonsrådgjevar Aleksander Hømanberg i Posten Bring.

Posten vil ikkje seia kor mykje «eigarlaus«» post dei handterer, ei heller i kor stor grad avdelinga som arbeider med å levera ut eigarlaus post lukkast.

Men Heltne sin bortkomne pakke får no Posten til å gå gjennom rutinane sine.

– Her har me gjort ein stor feil. Det er kjempekjedeleg både for oss og kunden. Det er noko me tek på stort alvor, og me skal gå gjennom våre interne rutinar slik at dette forhåpentlegvis ikkje skjer i framtida, seier Hømanberg.

Fretex glade for å få postpakkar

Fretex har ikkje tal på kor mykje ikkje-leverbar post dei tek i mot, men er glade for at dei får posten som Posten ikkje greier å finna eigaren til.

– Det er me i Fretex takknemlege for. Hadde det ikkje gått til oss, ville det blitt destruert. Me sel det til inntekt for Fretex sitt sosiale arbeid, seier Kristin Hareide, direktør for Fretex Miljø.

Kristin Hareide er direktør i Fretex Miljø. Foto: Morten Bendiksen

Dei merkar at det er litt forskjell på post som ikkje har kome dit den skal og andre typar donasjonar.

– Det me vanlegvis får inn er brukte varer for vidaresal. I desse tilfella er nokre av varene heilt nye. Det er me veldig takknemlege for å få inn, seier Hareide.