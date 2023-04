Helikopter skal redde turgåere

Et redningshelikopter fra Florø er sendt til Kvanndalen ved Øystese i Kvam, der to utenlandske turgåere står fast i fjellet. En alpin redningsgruppe er også koblet inn for å hjelpe til med å redde turgåerne, skriver Hovedredningssentralen på Twitter. De gikk seg fast i bratt terreng, og kommer seg hverken opp eller ned.