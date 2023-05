Helge Ingstad-vaktsjefen avklarer ankespørsmålet

Forsvareren til vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad, som forliste i 2018, har kalt inn pressen for å informere om dommen fra Hordaland tingrett skal ankes eller ikke. Vaktsjefen ble dømt til 60 dagers betinget fengsel etter at han ble den eneste som ble tiltalt for milliardforliset. Pressen er kalt inn til advokat Christian Lundins lokaler i Universitetsgata 8 i Oslo tirsdag klokka 10.

(NTB)