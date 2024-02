Held fjellovergangar stengde

Fylkesveg 50 over Hol-Aurland og riksveg 7 Hardangervidda blir stengde til laurdag klokka 12. Årsaka er uvêr og stor snøskredfare. Det er meldt om store nedbørsmengder i dag, noko som aukar sjansen for ulike skredtypar over store delar av landet.