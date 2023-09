Heimevernet øver i Bergen og Voss

Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 gjennomfører øvelsen Bjørgvin 2023 fra fredag 22. september til fredag 29. september.

Det er omtrent 1400 soldater som er kalt inn til øvelsen, og folk vil oppleve økt militær trafikk på veiene og synlige soldater flere steder i Bergen, Voss og kommunene rundt.

Soldatene kommer til å trene på krisehåndtering og sikring av militære og sivile objekt i Bergen og i nærheten.

– Det er viktig at vi har et godt synlig Heimevern som er øvd på å løse oppdrag i sine nærområde. I dette tilfellet skal Heimevernets soldater ut og øve både i Bergen sentrum og nærliggende områder, men og i skytefeltene på Voss forteller sjef for Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 oberstløytnant Christoffer Thomas Knutsen i en pressemelding og fortsetter:

– Heimevernet sitt hovedoppdrag er å være militært ansvarlig i sitt ansvarsområde, beskytte nasjonal kritisk infrastruktur, bearbeide sikkerhetsutfordringer, og koordinere og støtte sivile myndigheter og allierte styrker. Dette er noe som vil bli hovedfokuset også på denne øvingen.