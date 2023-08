Heimelaga fakkel førte til utrykking

Naudetatar rykka ut til melding om røyk i ein leilegheit i Elvenesvegen på Nesttun i Bergen klokka 02:54.

– I løpet av natta oppdaga to menn som bur i leilegheita at straumen var borte. Dei laga seg ein heimelaga fakkel og gjekk ut i gangen for å sjekka sikringsskapet. Fakkelen laga så kraftig røyk at brannalarmen gjekk i heile blokka, seier operasjonsleiar Morten Rebnord. Han kjenner ikkje til kva materiale som blei brukt for å laga fakkelen.

Røykdykkarar gjekk gjennom leilegheita som var tom. Mennene er uskadde. Av dei 27 personane som er registrert på adressa i lågblokka, vart ein person tilsett helse etter å ha fått i seg røyk. Politiet opprettar sak.