Heen i energi- og miljøkomiteen

Aleksander Øren Heen frå Årdal skal site i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han rykka inn i nasjonalforsamlinga på måndag etter at Erling Sande vart kommunalminister. No har han blitt tildelt komite. Øren Heen blir også leiaren for dei tre senterpartistane i komiteen. Han er tidlegare statssekretær i klima- og miljødepartementet.