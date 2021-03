Havnevesenet raser over elsparkesykler på sjøbunnen i Bergen

Vanligvis er det dekk, flasker og campingstoler driftslederen for Bergen havn henter opp fra Vågen i Bergen under den årlige vårrengjøringen.

Men denne uken fikk driftslederen også noe helt annet på kroken: 15 elsparkesykler.

– Dette er styggedom uten sidestykke, for å si det mildt, sier Andreas Dyredal, leder for driftsavdelingen i Bergen Havn.

Han trekker frem at utleierne taper på dette. Men elsparkesyklene kan også være dårlige for miljøet.

– Batteriene kan over tid gå ut i sjøen og bidra til forurensning vi ikke ønsker, sier han.

RYDDER: Andreas Dyredal, leder for driftsavdelingen i Bergen Havn, er lite fornøyd med å plukke opp elsparkesykler fra havnebassenget. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Utleieselskap fisket 30 sykler

Driftssjefen håper folk endrer holdninger. Neste uke skal de hente enda flere elsparkesykler som er kartlagt på sjøbunnen.

– Dessverre er det mange som bruker Vågen til å få ut sin frustrasjon og hiver gjenstander ut i sjøen. Det gjelder blant annet disse sparkesyklene, sier han.

Ryde er den utleieren med lengst fartstid i Bergen. De har også hatt flest sparkesykler på sjøbunnen. Selskapet har selv plukket opp 30 elsparkesykler fra sjøbunnen i Vågen med anker.

Selskapet skapte rabalder i Bergen da de innførte elsparkesykler i Bergen uten en avtale med kommunen i fjor sommer. Senere vant de i Lagmannsretten mot kommunen, som ville tvinge selskapet til å bruke oppmerkede parkeringsplasser for syklene.

Også i Trondheim har selskapet sett at elsparkesyklene blir kastet på sjøen.

– Vi tror det har å gjøre med at det vekker følelser på godt og vondt når elsparkesykler blir lansert i byer, sier Espen Rønneberg, leder i selskapet.

AVTAR: – Hærverket avtar ettersom folk blir mer vant til elsparkesyklene i bybildet, sier Espen Rønneberg i Ryde. Foto: Berit Roald / NTB

Vil betale for seg

Neste uke skal Bergen Havn hente opp enda flere elsparkesykler fra sjøbunnen. Seks selskap leier ut elsparkesykler i byen.

– Jeg frykter dette blir økende problem når korona er over og folk er mer ute. Vi får håpe det ikke fører til flere sparkesykler på sjøen, sier driftslederen i Bergen Havn.

Han ønsker dialog med utleierne for å finne en løsning på problemet.

Ifølge Rønneberg i Ryde har selskapet allerede vært i prat med Bergen Havn.

– På mandag satser vi på å skrive en kontrakt med Bergen havn om et samarbeid. Først og fremst er dette et arbeid vi kan gjøre selv, sier Rønneberg.

Selskapet ser for seg at Bergen havn enten kan varsle når de oppdager elsparkesykler. Om ikke selskapet kommer til selv, vil de betale Bergen Havn for å få opp sparkesyklene.

PÅ KROKEN: Båt og kran er blant verktøyene Bergen havn bruker for å rydde havnebassenget. Her har de fått to dekk på kroken. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

– Kaster dem i beruset tilstand

Han mener det ikke er kundene av Ryde som kaster elsparkesyklene. GPS-sporingene viser at syklene forsvinner sent på natten.

– Vi har kartlagt problemet og ser at det ikke er kundene våre som kaster sparkesyklene på sjøen. Dette er tilfeller der forbipasserende kaster sparkesyklene sent på natten, ofte i beruset tilstand, sier han.

Selskapet planlegger en holdningskampanje for å redusere problemet.

– Jeg synes dette er ansvarsløst. Men når det er sagt, så regner vi med at dette ikke er gjennomtenkte handlinger, sier han.

Selskapet har også vært i dialog med Bergen Havn om å øke avstanden for parkeringsmuligheter fra sjøen i deler av Skuteviken og ved Strandkaiterminalen.