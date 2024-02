Havila Kystruten innstiller deler av ruten lørdag

Grunnet varsel om vind med opptil orkans styrke i kastene over Hustadvika, innstiller Havila Kystruten deler av ruten lørdag. Det er kystruteskipet Havila Pollux sin seilas Trondheim – Bergen – Trondheim. Også Havila Capella kansellerer deler av ruten sin nordover fra Trondheim. Værvarselet for Hustadvika lørdag melder om full til sterk storm med opp mot orkans styrke i kastene fra sørvest-vestlig retning. Dette gjør sitt til at Havila Pollux ikke kan seile som planlagt sørover mot Bergen, og har følgelig er seilasen Trondheim – Bergen – Trondheim kansellert.

Skipet vil ta opp igjen ruten nordover tirsdag 6. februar, skriver selskapet i en pressemelding. Driftsdirektør Marianne Vågen Langeland forteller at de hele tiden må gjøre vurderinger som ivaretar sikkerheten til passasjerene.(NTB)