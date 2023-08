Under pulten står en sensor. Den registrerer temperatur og kan fortelle om det sitter noen ved pulten eller ei.

Sensoren er knyttet opp mot en bestemt ansatt på et bestemt kontor. Dermed er den i strid med personvernreglene.

Dette fikk de ansatte på Flødevigen forskningsstasjon i Arendal til å reagere.

Det var Forskerforum som fortalte om saken først.

Nå stanser Havforskningsinstituttet (HI) denne datainnhentingen.

Vil kartlegge kontorbehov

– Vi stanser det i dag, fordi leverandøren av utstyret ikke kan garantere at informasjonen hentes inn anonymt.

Det sier Øystein Brun som er avdelingsdirektør for infrastruktur ved HI.

Han er i et dilemma, for om noen år skal det stå et stort bygg i Bergen, og ledelsen forsøker å finne ut hva som er et tilstrekkelig antall rom til ansatte.

– Mange kontor står ubrukte gjennom deler av året fordi vi har et omfattende feltarbeid. Da kan heller flere ansatte dele kontor, og vi sparer penger, sier han.

Øystein Brun er avdelingsdirektør og vil at den framtidige kontorløsningen skal være så effektiv som mulig. Foto: John Inge Johansen / NRK

Kan spare opp mot 20 millioner

Mye penger viser det seg. Bygget de skal sette opp koster rundt 4 milliarder kroner. En reduksjon i kontordekning fra dagens 100 prosent til 80 prosent, som er statlig norm, kan innebære en redusert husleie på mellom 16 og 20 millioner kroner i året.

Besparelse på redusert kontorbruk Ekspander/minimer faktaboks Havforskningsinstituttet har rundt 1000 ansatte. I dag er praksisen at alle som har behov for et kontor skal få det, altså 100 prosent dekning.

Statlig norm for nybygget er 80 prosent dekning og at flere deler kontor.

Kvadratmeterprisen på nybygg er rundt 60.000 kroner.

Et kontor utgjør 17 kvadratmeter pr ansatt. Dette inkluderer også fellsarealer og transportområder, ikke bare det enkelte kontor. Investering: Antall færre kontor (200) * kvadratmeterpris (60.000) * kontorstørrelse (17) = 204.000.000

I byggerunden kan besparelsen altså være over to hundre millioner kroner.

Husleien etter at bygget er oppført er mellom 8-10 prosent av investeringskostnadene.

Det betyr ett sted mellom 16 og 20 millioner kroner i årlig husleie.

Derfor kom sensorene opp under pultene. Til mye motstand – så nå avsluttes datainnsamlingen.

– Våre medlemmer har reagert med vantro. Noen føler at det er svært inngripende. Andre føler seg ikke overvåket, men spør om det virkelig er nødvendig å bruke denne metoden.

Det sier leder i Forskerforbundet ved HI, Mari Skuggedal Myksvoll, til Forskerforum.

Uansett er det stopp for prosjektet foreløpig.

– Vi gjør en ny utredning nå for at det skal være lovlig. Derfor stopper vi loggingen en stund, til vi har fått gjennomført den prosessen, sier Brun.

– Skal finne løsninger

De ansatte har vært godt informert om målingene som skulle gjennomføres. Det har vært to informasjonsmøter, og saken har vært oppe i samarbeidsutvalget to ganger.

Likevel har forskere, andre ansatte og tillitsvalgte reagert gjennom ulike medier som Khrono og Forskerforum.

– Jeg synes jo det er et godt saklighetsnivå, og det er nyttige ting som kommer, så det er mulig å bygge videre på det og finne løsninger, sier avdelingsdirektør Brun.