Havforskingsinstituttet med kvoteråd for brisling i fjordane

Brislingfisket går i hovudsak føre seg i månadsskiftet august/september. No tilrår Havforskingsinstituttet (HI) eit brislingfiske på opptil 240 tonn i Hardangerfjorden, 360 tonn i Sognefjorden og framleis nullfiske i Nordfjord i 2023. Det er HI som gjev kvoteråd for kystbrisling og overvaker fisken i dei fjordane ein fiskar etter arten. Fiskeridirektoratet set dei endelege kvotane. (NPK)