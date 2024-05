Havarikommisjonen: Ulykken skjedde under opphenting av bøye

Et helikopter styrtet vest for Sotra i Vestland den 28. februar. Havarikommisjonen skriver i en oppdatering på sine nettsider at ulykken skjedde under opphenting av en bøye.

Vest for Sotra ble det sluppet ut en treningsbøye med radiosender som senere skulle søkes opp. Flygningen fortsatte i nordlig retning til Hjeltefjorden for å trene på heiseoperasjoner med skipet Wilson Twisteden. Etter heiseoperasjonene ble kursen satt mot treningsbøyen igjen. Ulykken skjedde da besetningen var i ferd med å posisjonere helikopteret for å ta opp bøyen.

– Analyse av data fra ferdsskriveren, HUMS og Flight Control Computeren viser at under innflygning mot bøyen, da radiohøydemåleren viste 150 fot over sjøen og hastigheten hadde sunket mot 10 knop, hevet helikopterets nese seg unormalt fra forventet 10 til 12 grader til nær 30 grader. Dette skjedde i løpet av noen sekunder, skriver de.

Det var seks personer om bord i helikopteret; to i cockpit, to redningsmenn, en heiseoperatør og en sykepleier.