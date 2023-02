Havarikommisjonen: Fly var helt uten motorkraft

Statens havarikommisjon har publisert en rapport etter en alvorlig luftfartshendelse under innflyging til Bergen lufthavn Flesland 20. januar 2020.

I rapporten står det om et Widerøe-fly som under utklatring fra Kristiansund lufthavn fløy uforvarende inn i et område med alvorlig ising. Under innflyging til Flesland var flyet i en kort periode helt uten motorkraft. Årsaken var is som løsnet fra motorens luftinntak.

Ved hjelp av flyets automatiske tenningssystem startet begge motorene igjen.

Ifølge Havarikommisjonen opptrådte besetningen profesjonelt i en svært krevende situasjon og landet trygt på Flesland.

Havarikommisjonen har som følge av hendelsen gitt sikkerhetstilrådinger til Luftfartstilsynet, det kanadiske luftfartstilsynet og det europeiske byrået for flysikkerhet (EASA).