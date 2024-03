Havarikommisjonen: – Håp om å finne helikoptervraket i dag

Havarikommisjonen sier at de har et håp om å finne resten av vraket etter helikopterstyrten vest for Sotra i løpet av dagen. De har leid inn et offshoreskip for å søke, som i løpet av ettermiddagen skal seile fra Haugesund til ulykkesstedet.

– Intensjonen er å starte søket så snart som mulig, men det tar litt tid å preparere et sånt offshoreskip. Vi har det jo relativt travelt, og ønsker å finne det så fort som mulig.

Det sier Kåre Halvorsen, som er avdelingsdirektør innen luftfart i Statens Havarikommisjonen.

– Ferdsskriveren om bord er viktig for oss i de videre undersøkelsene. Det er prioritet nummer en. Det å finne den og få lastet den ned og analysert den, er det som vil føre oss videre.

Havarikommisjonen har foreløpig ikke lokalisert nøyaktig hvor vraket ligger.

– Vi vet rimelig bra hvor det traff sjøen, men vi vet ikke helt hvor det har endt opp sånn eksakt. Det er jo relativt stort havdyp, og det er sjø og strøm som gjør at det kan flytte på seg.

– Tror dere at dere finner resten av vraket i løpet av dagen?

– Dersom utstyret fungerer og været spiller på lag, har vi håp om å finne det i dag.