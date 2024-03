Havarikommisjonen til NRK: – Tyder på teknisk svikt

Havarikommisjonens sier det ikke er funnet tekniske feil som direkte forårsaket helikopterhavariet onsdag 28. februar, men undersøker nå hvorfor flyteelementer ikke utløste seg.

Etter den allmenne pressekonferansen på Haakonsvern mandag, retter NRK spesifikt spørsmål til avdelingsdirektør i luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen, Kåre Halvorsen, om flyteelementene.

– Helikopteret er avhengig av flottørene for å holde seg flytende, gitt at det ender opp på sjøen. Det er for at folk skal komme seg ut innenfor rimelig tid, og for at helikopteret skal kunne holde seg flytende på rett kjøl, forklarer Halvorsen og konstaterer:

– Her har det ikke gjort det, og vi vet ikke hvorfor flyteelementene ikke har kommet ut. Det er en av tingene vi skal se nærmere på.

– Så det er en teknisk svikt?

– Mye tyder på teknisk svikt, uten at vi vet hva som ligger bak den tekniske svikten. Vi håper nå at ferdsskriveren vil inneha data som kan gi svar på flottørene. Det vil være viktig for å trygge sikkerheten for dem som er ute og flyr.

Havarikommisjonen anser helikopteret som rimelig intakt, og mener det forteller noe om havariet.

– Det er åpenbart et overlevbart sammenstøt, selv om ikke alle gjorde det. Energien i seg selv under sammenstøtet, var ikke problemet, sier Halvorsen til NRK.