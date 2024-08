Saken oppsummert: Et Sikorsky-helikopter med seks personer om bord styrtet i sjøen vest for Sotra, 28. februar i år, med ett dødsfall som resultat.

Havarikommisjonen mener en feil på en komponent i et kretskort kan forklare hvorfor nesen på helikopteret løftet seg til 30 grader, mot 12-13 grader som er normalt.

Kommisjonen ber helikopterprodusenten Sikorsky om å inkludere denne informasjonen i alle sine manualer og sikre at alle operatørselskap er oppmerksomme på dette.

Besetningen på helikopteret hadde få visuelle referansepunkter på grunn av mørket, og innså for sent at nesen pekte for høyt.

Havarikommisjonen ber også alle selskapene som flyr Sikorsky om å sikre at piloter trenes opp til å tidlig nok forstå, kommunisere og korrigere når nesen peker for høyt opp.

Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til ulykken, inkludert om kvinnen som omkom kunne overlevd, og disse vil være en del av den videre granskingen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Et Sikorsky-helikopter med seks personer om bord styrtet i sjøen vest for Sotra, 28. februar i år.

Én person døde i ulykken.

Havarikommisjonen gransker hva som gikk galt. De har tirsdag kommet med en foreløpig rapport.

Nesen på helikopteret hevet seg unormalt mye like før det gikk ned.

Nå mener Havarikommisjonen at en feil på en komponent i et kretskort kan forklare hvorfor nesen løftet seg til 30 grader, mot 12-13 grader som er normalt.

– Hvorfor denne komponenten i kretskortet har feilet, er fortsatt gjenstand for våre undersøkelser. Vi har derfor fremmet en sikkerhetstilråding til Sikorsky om å være oppmerksom på dette når de flyr med autopilot i denne modusen, sier William Bertheussen, direktør i Havarikommisjonen til NRK.

Markerte punkt i sjøen

De ber helikopterprodusenten Sikorsky forsikre at alle operatørselskap vet om verdiene for hvor helikopternesen peker når helikopteret går på autopilot.

Dette bør umiddelbart inkluderes i alle manual for Sikorsky-helikoptrene, mener Havarikommisjonen.

Besetningen på helikopteret trente på redning av personer i vannet. En redningsbøye var sluppet ut i sjøen vest for Sotra, og denne skulle de hente opp.

For å gjøre dette, brukte pilotene en autopilot-funksjon som kalles «Mark on top». Denne funksjonen holder helikopteret stødig over et punkt som pilotene har plottet inn i systemene.

Når helikopteret flyr bort til dette merket, vil nesen peke oppover for å sakke ned farten. I denne situasjonen skulle nesen ikke pekt mer enn 12-13 grader opp.

I stedet pekte nesen 30 grader opp.

Denne endringen var vanskelig for pilotene å merke, ifølge Havarikommisjonen. På grunn av mørket, hadde pilotene få visuelle referansepunkter.

Da det gikk opp for dem at nesen pekte for høyt, var det for sent å redde helikopteret fra å falle ned.

Havarikommisjonen ber alle selskapene som flyr Sikorsky om å sikre at piloter trenes opp til å tidlig nok forstå, kommunisere og korrigere når nesen peker for høyt opp.

Her går det galt under hevingen av helikopteret som styrtet utenfor Sotra. Du trenger javascript for å se video. Her går det galt under hevingen av helikopteret som styrtet utenfor Sotra.

Flere ubesvarte spørsmål

Havarikommisjonen varsler at de vil komme med flere oppdateringer.

Fremdeles er det ubesvarte spørsmål knyttet til ulykken. I tillegg til det nevnte kretskortet, er det spørsmål om kvinnen som omkom kunne overlevd.

Blant annet varsler Havarikommisjonen at helikopterets flyteelementer er en del av den videre granskingen. Disse kan utløses både manuelt og automatisk, men dette skjedde ikke.

I tillegg vil kommisjonen undersøke besetningens personlige redningsutstyr, hvilke evakueringsmuligheter de hadde og selve redningsaksjonen.