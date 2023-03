– Eg drog frå Bærum klokka sju i dag tidleg, for å unngå dette, og så kom eg sju bilar for seint til å rekka ned frå fjellet.

Det seier Margit Ramsrud, som var på veg vestover til Suldal, men har blitt ståande og vente fremst i køen i Haukelitunnelen sidan 15-tida.

Klokka 23 stod ho der framleis.

– Eg har spelt kabal og sett på nokre seriar. Og får vel sjå eit par filmar viss me ikkje kjem oss ned i natt. Men no håpar eg dei får oss ned.

Vegvesenet har sidan klokka 11.30 torsdag meld om kolonnekøyring på E 134 over Haukelifjell. Men i praksis har europavegen vore stengd sidan 14-tida, då ei kolonne med 40 bilar køyrde seg fast på vestsida av Haukelitunnelen.

– Det har ikkje kome verken kolonne eller ledebil, og tunnelmunninga rett framfor oss er dekka av minst ein meter snø, sa ho til NRK klokka 19.

På same tid sa trafikkoperatør Stian Molteberg i Vegtrafikksentralen Sør derimot at det etter deira kunnskap framleis var kontinuerleg kolonnekøyring.

Frykta ei natt i tunnelen

Tre kvarter seinare – klokka 19.45 – melde Vegvesenet at vegen var stengd på grunn av uvêr.

Etter meldinga om stenging, sa Ramsrud at det var mange bilistar som måtte belaga seg på ei natt i Haukelitunnelen.

– Vi har no fått vite at neste oppdatering kjem klokka 6 fredag morgon, kanskje før. Men at vi skal kunne køyre kolonne no, er heilt urealistisk, meinte ho.

Lenge stolte ho på at ho ville komme seg vidare, sidan Vegvesenet heile ettermiddagen og tidleg kveld melde at det var kolonnekøyring.

Men då Vegvesenet til slutt melde at vegen var stengd, var det for seint å snu.

– For no er vegen også stengd austover, sa ho.

Margit Ramsrud er ei av mange bilistar som har stått vêrfast i Haukelitunnelen sidan 15-tida. Foto: Privat

40 stod fast i snøen

I 21-tida fortalde Ramsrud at brøytemannskapa omsider hadde kome fram til tunnelopninga i vest.

– No har dei måka seg fram til tunnelen i ei fil. Men vêret og vinden berre blir verre. Og ifølge Yr skal vinden dobla seg utover natta, seier ho.

Olav Stana styrer brøytemannskapa ved brøytestasjonen på Haukeliseter.

– Ei kolonne med førti bilar køyrde seg fast i 14-tida i dag. Vinden gjekk frå 16 til 24 meter i sekundet på tre-fire minutt. Det var det som gjorde at det blei kluss.

Han fortel at problema kjem raskt når først ein bil køyrer seg fast.

– Då går det berre nokre minutt før dei andre bilane blir snødd inne, og me må spa laus kvar einaste bil.

– Får alle ned før midnatt

Klokka 21.30 fortel han til NRK at det har stått bilar i alle tunnelane og venta, men at vegvesen håpar å få hjelpt dei ned frå fjellet.

– No tømmer me fjellet for bilar og går på med fresar og lastebilar, og prøver å halda ei låm open. Slik at viss det blir litt mindre vind og nedbør utpå natta, har me høve til å opna for kolonnekøyring.

Tunnelopninga vest i Haukelitunnelen var torsdag ettermiddag stengd av ein opptil to meter høg «snøvegg». Foto: Margit Ramsrud

Han seier målet er at ingen bilar skal måtta stå i tunnelane gjennom natta.

– Me må prøva å få dei ned frå fjellet. Det står opptil 35 bilar i Haukelitunnelen som skal vestover. Me vågar ikkje ta alt på ein gong. Dei tar me i tre etappar, kanskje om ein times tid.

Klokka 22.40 seier Stana at vegen no er såpass godt rydda at dei snart er klare til å byrja å tømma Haukelitunnelen for bilar.

– Det er desse bilane som gjenstår no.

Deretter håpar han det vil bli mogleg å opna for kolonnekøyring i løpet av natta.

– Me får kanskje til kolonnekøyring i 2-3-tida viss det blir ei betring i vêret.