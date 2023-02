Haukelifjell er stengt

E134 over Haukelifjell er no stengd. Det blir gjort ei ny vurdering i eitt-to-tida i natt, melder vegtrafikksentralen. I tre timar har vegvesenet meld at det var kolonnekøyring, men i praksis har ingen kolonner køyrd, fordi ein først måtte fjerna fastkøyrde bilar.