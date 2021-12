Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

​ – Alle prøvane er henta fram og analyserte på nytt, seier avdelingssjef for mikrobiologisk avdeling, Elling Ulvestad i ei pressemelding frå Helse Bergen.

Laurdag oppdaga mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus at to analysebrett med prøvar sendt frå Bergen legevakt torsdag var bytt om.

Dei måtte derfor analysere 188 prøvar på ny.

– Forbytinga gjorde at vi leverte frå oss feil prøvesvar på 60 pasientprøvar. Det er veldig uheldig og lite kjekt, seier Ulvestad til NRK.

30 av prøvane som hadde slått ut som koronapositive viste seg å eigentleg vere negative for korona, mens 30 prøvar som først fekk negativt svar viste seg å vere positive.

Fylkeslegen ber om utgreiing

Tidleg søndag kveld tok fylkeslegen i Vestland, Sjur Lehmann, kontakt med sjukehuset og ba om ei utgreiing.

– Eg vil vite kva som har skjedd, korleis det kunne skje og korleis ein kan unngå at det skjer igjen, seier Lehmann til NRK.

Han er også avdelingsdirektør for helse, sosial og barnevern hjå statsforvaltaren i Vestland.

– Det er frykteleg viktig i situasjonen vi står i no at prøvesvar er riktige, og at folk kan stole på prøvesvara dei får, seier Lehmann.

Fylkeslegen tok kontakt med Haukeland straks han fekk høyre om saka. No håpar han få ein rapport i løpet av måndag.

Fryktar auka smittespreiing

Saka gjeld prøvar som er tekne onsdag kveld og torsdag, ifølgje Ulvestad.

Avdelingssjefen er no uroa for at fleire kan ha blitt smitta av personar som ikkje ante at dei hadde koronasmitte.

– Den uheldige konsekvensen er at dei som burde vore i isolasjon ikkje har vore det, og ikkje oppfatta seg sjølv som smitta. Det er risiko for at det no har blitt auka smittespreiing som følge av dette, seier han.

Vidare peikar Ulvestad på at friske pasientar har blitt sett i isolasjon.

– Ein tredje konsekvens er at vi ikkje veit om pasientar med koronavirus ikkje har fått medisinsk behandling.

Det siste trur han ikkje har skjedd, fordi alle pasientar som blir lagt inn på sjukehus blir koronatesta når dei kjem.

FANN 60 FEIL: To analysebrett vart bytt om ved Haukeland universitetssjukehus.

Fann feilen i kvalitetskontroll

Dei 30 prøvane som då fekk positivt svar, er ikkje undersøkte for omikron-varianten enno.

– Feilen vart oppdaga i ein intern kvalitetskontroll. Då vi tok ut prøvane og skulle vidareanalysere dei, fekk vi uventa resultat. Då gjekk vi tilbake til primærprøvane og reanalyserte dei. Då blei feilen oppdaga, seier Ulvestad.

Dei riktige prøvesvara er sende tilbake til smittesporingsteamet til Bergen kommune, som skal varsle personane det gjeld i løpet av søndagen.

Helse Bergen opplyser at det er stort arbeidspress på smittesporingsteamet. Innbyggarar blir difor oppmoda til ikkje å ringe dei for å sjekke om dei er ramma av feilen.

Dei dette gjeld vil bli kontakta direkte søndag ettermiddag.

– Ansvaret ligg på leiinga

Ulvestad stadfestar overfor NRK at det er snakk om menneskeleg svikt, men understrekar at leiinga tek ansvaret.

– Det er ein systemfeil. Det er fleire prosessar som går når vi gjer ein koronaanalyse, der det er høve for denne typen feil, rett og slett ei forbyting av prøvar. Vi som er leiarar på laboratoriet har ikkje laga gode nok system for at dette kan bli unngått. Dette er eit ansvar som kvilar på oss i laboratorieleiinga, seier Ulvestad.

Avdelinga har sett i verk tiltak for å førebyggje at det skal skje igjen.

– Dette er noko vi beklagar sterkt og som aldri skulle ha skjedd. Eg håper ikkje det tek frå folk trua på at vi gjer ein god jobb med testing, seier Ulvestad.

Trur ikkje det har skjedd før

– Kan noko liknande ha skjedd med tidlegare koronaprøvar?

– Vi kan aldri seie 100 prosent at det ikkje har skjedd, men vi har såpass gode kvalitetssikringsprosessar, at viss det hadde skjedd tidlegare, ville vi ha oppdaga det, seier Ulvestad.

Han peikar på at dei så langt har utført over 1,2 millionar koronatestar, og at dei før omikron-varianten kom også sjekka koronaprøvar for andre variantar, eller hadde andre kvalitetssjekkar.– Så langt eg veit, har vi aldri gitt ut feil prøvesvar tidlegare. Viss det hadde vore noko, burde vi ha visst det.