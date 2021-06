Hasteinnkaller bergensere til koronavaksinering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommunen hasteinnkaller nå disse personene til vaksinering i dag, og har åpent lenger enn vanlig.

– Vi sender nå SMS til dem dette gjelder med informasjon om når og hvor de har time for vaksinering i dag. Vi håper at mange klarer å stille, selv om de må møte på kort varsel, sier prosjektlederen for vaksinasjonsprosjektet, Elisabeth Engelsen, i en pressemelding.

Veldig få fremmøtte

– Vi oppdaget at det var veldig få fremmøtte, spesielt på et av vaksinasjonsstedene, sier Engelsen til NRK.

Da gikk alarmen i kommunens vaksineteam, og de kalte leverandøren av systemet inn til krisemøte.

Kommunen beklager det som har skjedd, men håper de skal få vaksinert flest mulig av de 854 personene i dag.

– Dersom de ikke rekker å komme til tidspunktet de har fått time, kan de også møte opp senere i dag. Vi holder litt lenger åpent, så dersom man kommer til vaksinasjonslokalet der man har time før klokken 15.30, så vil man få vaksinen i dag, sier Engelsen.

Kan få vaksine neste uke

De som ikke får tatt vaksinen i dag på grunn av feilen, vil få mulighet til å ta vaksinen senere. Kommunen har ledige timer allerede neste uke.

– Vi er i kontakt med leverandøren av systemet vi bruker for å ordne problemene, slik at dette ikke skal skje igjen, opplyser hun.

Engelsen kan på dette tidspunktet ikke garantere at feilen ikke vil oppstå igjen.

– Men vi kan love at fagpersoner jobber på spreng for å løse utfordringene, sier hun.