Hareide gir grønt lys for smale motorvegar med 110 km/t

I 2018 føreslo dåverande samferdselsminister Jon Georg Dale frå Frp å byggje fleire firefelts vegar med fartsgrense på 110 km/t på stadar der dette til no ikkje har vore aktuelt.

Forslaget har vore omdiskutert fordi vegane blir smalare enn dagens standard, samstundes som fartsgrensa skal vere like høg.

Opnar for fire felt på 19 meter

No stadfestar samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at departementet følger anbefalinga til Vegvesenet og vil opne for å bygge smalare og raskare motorvegar i Noreg.

– Dette gir større fleksibilitet i utbygginga av norske vegar og vil auke lønsemda i fleire prosjekt, uttaler Hareide.

Fram til no har firefelts vegar vore 23 meter breie, med ei vegskulder på 2,75 meter. Disse har blitt bygga på vegar med over 12.000 bilar i døgnet. Slik blir det mellom anna på nye E39 Hordfast mellom Stord og Bergen.

Anbefalinga frå Vegvesenet opnar for å byggje firefelts veg med berre 19 meter breidde og ei skulder på 1,5 meter.

Endringa ved å fire på kravet til breidde og trafikkmengd gjer at over to tusen kilometer tofelts veg kan byggjast om til motorveg.

Dette er nokre av dei aktuelle prosjekta som no kan få fire felt i staden for to eller tre:

E6 Roterud - Øyer (Innlandet)

E6 Ulsberg - Melhus (Trøndelag)

E6 Kvithammar - Åsen (Trøndelag)

E18 Dørdal - Tvedestrand (Vestfold og Telemark)

E39 Ålesund - Molde (Møre og Romsdal)

E39 Mandal - Ålgård (Agder/Rogaland)

E134 Saggrenda - Gvammen (Viken/Vestfold og Telemark)

Rv. 4 Oslo - Mjøsbrua (Oslo/Viken/Innlandet)

Samferdselsministeren seier det må leggjast opp til avbøtande tiltak om skulderbreidda blir under to meter på dei smale motorvegane og under 2,75 meter på dei breiaste.

– Set lønsemd framfor liv og helse

Trygg Trafikk er kritiske til at farten blir høg på ein smalare veg.

– Dette er dårleg nytt for trafikktryggleiken i Noreg, diverre. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har slått fast at dette vil auke talet på trafikkulukker med 20 prosent. Her får samfunnsøkonomisk lønsemd prioritet framfor liv og helse, seier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

– At mange av oss kjem ørlite fortare fram bør ikkje gå på kostnad av ei auke i talet på skadde og drepne.

Fryktar mindre plass til unnamanøver

Han peikar på følgjande utfordringar ved smale motorvegar som Trygg Trafikk meiner kan føre til alvorlege ulukker:

Ikkje nok plass til køyretøy som må stoppe grunna motorstopp, anfall etc.

Større fare for at bilar som må stoppe kan bli påkøyrd bakfrå

Mindre plass til å vinne att kontroll over køyretøyet ved uoppmerksemd eller soving

Mindre plass til unnamanøver på høgre side

Dårlegare framkomst for utrykkingskøyretøy

Vanskelegare for politiet å stoppe køyretøy

– Vi er positive til brei firefelts motorveg på strekningar med høg trafikk fordi dette er dei sikraste vegane vi har. Føresetnaden er at dei byggjast i tråd med dagens sikkerheitsstandard, altså med tilstrekkeleg breidde på vegskuldra - 2,75 meter, seier Johansen.

NAF glade for meir motorveg

Bilistane sin interesseorganisasjon, Norges Automobil-Forbund (NAF), er langt meir positive til utbygging av smale motorvegar.

– Det er bra at vi nok kan få meir samanhengande motorveg fleire stader i landet. Men dette må ikkje gå på akkord med trafikksikkerheita. Derfor er det viktig at Hareide er tydeleg på at det skal settast inn tiltak slik at smalare veg ikkje går utover tryggleiken, seier kommunikasjonssjef Camilla Ryste.