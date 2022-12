Hardangervidda blir truleg stengt

Skal du køyre rv. 7 Hardangervidda bør du køyre no, det er den klare meldinga frå Vegtrafikksentralen vest. Sterk vind kombinert med snø gjer at vegen mest truleg blir stengt i løpet av kvelden og utover natta. Det er stor fare for at det blir kolonnekøyring utover dagen.