Har video av dødsulukke

Politiet har sikra seg ein video frå eit overvakings­kamera som viser kva som skjedde då ein mann i 70-åra omkom i ei traktor­ulukke i Svelgen i går.

– Vi ser ingen grunn til at føraren av traktoren har skyld i dette, seier tenestestadsleiar ved Bremanger politistasjon, Espen Gulliksen.

Føraren av traktoren, ein mann i 40-åra, var uvitande om at den avlidne mannen var under traktoren for å feste nokre strips.

– Vi har godt grunnlag for å seie at dette dreier seg om ei tragisk ulukke, og ikkje så mykje anna, seier Gulliksen.