Har starta kolonnekøyring i Romarheimsdalen

Vegvesenet melder at kolonnekøyringa på E39 Romarheimsdalen mellom kommunane Masfjorden og Alvær startar klokka 10. Då går første pulje frå Romarheim.

– Dette er ikkje ei strekning der det ofte er behov for kolonnekøyring?

– Nei, me blei eigentleg ganske overraska, men her har det blitt vurdert at det er behov for det, seier Remi Lian i Vegtrafikksentralen. Det snør mykje på staden og entreprenør er på veg.