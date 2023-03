Har samla inn over 200.000 til brannråka familie

Hege Marie Lavik mista både heimen og butikken sin då det braut ut brann i nærbutikken i Eksingedalen denne veka. No har nærmiljøet, i regi av kvinne- og familielaget, starta innsamling for å hjelpa 26-åringen og familien tilbake på beina.

På få dagar er det samla inn over 200.000 kroner.

– Det er heilt ubegripeleg at det er samla inn så mykje pengar. Det betyr svært mykje å få så mykje støtte frå lokalsamfunnet, hyttefolk og fiskarar som har bidratt, seier Lavik til NRK.

Politiet har enno ikkje frigitt branntomta. Avklaringane med forsikringsselskapet let difor venta på seg.

– Eg hadde eit håp om å vera tilbake med butikkdrift innan eit års tid, men eg har blitt fortalt at det kan bli vanskeleg. No får me berre sjå, seier butikkeigaren.

Brannårsaka er førebels ukjend.