Har rydda stein i vegbana på rv. 555 og E39

Det låg stein på rundt 10 kilo i vegbanen på riksveg 555 like etter Sartor i vestgåande retning. Steinane er no fjerna, melder Vegtrafikksentralen. På E39 sør for Eikefettunnelen i Alver var 3–4 stein på storleik med fotballar. Entreprenør har fjerna steinen der også.