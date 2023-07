Har putta sykkeltjuv i arresten

Nokre turistar melde frå til politiet etter at dei såg ein «tvilsam»» type som dei meinte stal to låste elsyklar. Politiet rykte ut og fant tjuven, som er ein såkalla kjenning av politiet. Også syklane er spora opp. Tjuven er sett i arresten. Politiet har teke kontakt med to turistar som har blitt fråstolne syklane sine for å sjekke om dei er eigarane.