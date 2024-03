Har leid inn offshoreskip for å søke etter vrakrester

Havarikommisjonen har leid inn et offshoreskip for å fortsette søk og deretter heving av vrakrester etter helikopterstyrten vest for Sotra onsdag. Det skriver Havarikommisjonen på sine nettsider.

– Skipet vil i løpet av dagen være i posisjon ved havaristedet. Heving vil starte straks helikopteret er lokalisert. Når helikopteret er tatt om bord vil ferdsskriver bli tatt ut for nedlasting og analyse. Dette vil være viktig informasjon for de videre undersøkelsene, skriver de i en pressemelding.

Vraket vil bli fraktet til Haakonsvern marinebase og deretter til Havarikommisjonens hangar på Lillestrøm.