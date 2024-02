Har kontroll på brann i Florø

Brannvesenet har no funne årsaka til røykutviklinga i eit bustadhus i Florø. Det har ikkje vore opne flammar, men det har vore ein ulmebrann i ein vegg i andre etasje, seier vaktkommandør Stian Kvam ved 110 vest. Han kan førebels ikkje seier noko om årsaka til brannen, men seier brannmanskap har kontroll og at dei no driv utlufting.