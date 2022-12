Har kontroll på boligbrann i Voss

Brannvesenet har kontroll på en boligbrann på Bolstadøyri i Voss herad. Brannvesenet driver nå med kontrollert etterslukking av boligen som trolig er totalskadd.

Det skal ikke være fare for spredning. Det opplyser vaktkommandør Jostein Steinsland Hauge i 110 Vest.

Til BT opplyser politiet at to voksne og to barn kom seg ut.

Én mann i 40-årene ble tilsett for røyk- og brannskader av helsepersonell, ifølge avisen.