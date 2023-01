Har kontroll på bilbrann ved bilforretning i Åsane

Klokka 19.22 vart det meldt om brann i ein bil som stod utanfor ei bilforretning i Åsane i Bergen. I starten var det fare for at brannen kunne spreia seg til andre biler på staden, men klokka 19.29 melder brannvesenet at dei har kontroll på situasjonen.

– Det er alltid fare for spreiing når bilar som brenn står ved andre bilar. Men no har me kontroll på situasjonen, seier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen til NRK.

Det var ein forbipasserande som oppdaga brannen. Ifølgje brannvesenet var det ein fossilbil som hadde teke fyr.

Brannen var sløkt klokka 19.42.

Ifølgje politiet er det ikkje mistanke om noko kriminelt i samband med brannen.