Har identifisert maskerte tjuvar

Politiet har ved hjelp av publikum identifisert to personar som vedgår å ha stått bak tjuveriet på Tår-kioskane i Selje, skriv Fjordenes Tidende. Natt til tysdag tok to personar ikledd finlandshetter seg inn i kiosken og stal verdiar opp til 20.000 kroner. Politibetjent Sofie Anna Magndal seier dei har hatt to personar inne til avhøyr, som har vedgått forholda og sagt seg villige til å gjere opp for seg.