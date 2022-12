Har hatt vakter i natt

Det har vore brannvakter på Kinn i natt etter at ein sauefjøs brann ned øya utanfor Florø. Brannen starta kring klokka 19. Dei 20 sauene i fjøsen blei redda ut av folk på staden, og alle personar er gjort greie for. – Det blir teke ei ny vurdering i morgontimane på om brannstaden er kald og at det ikkje er fare for oppblussing, seier vaktleiar Shahrooz Lahooti ved 110 Vest.