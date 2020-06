Har gjort funn i området der Christer Flem forsvann

Politiet koplar funnet til Flem si forsvinning, skriv lensmann i Sogn, Magne Straumstein, i ei pressemelding.

– Vi kan ikkje vere 100 prosent sikre, men vi kjenner ikkje til at det er andre personar som er sakna i dette området, seier han til NRK.

Flem hadde Angelmans syndrom og var på tur, saman med personale frå institusjonen der han budde, i området rundt flyplassen på Haukåsen i Sogndal. Det siste pleiarane såg av 37-åringen var at han stogga opp ved ein snøhaug

Mistenkjer ikkje straffbar handling

Politiet jobbar utifrå fleire hypotesar, men har per no ikkje haldepunkt for at det har skjedd noko straffbart

Straumstein seier at funnet er gjort i eit uframkommeleg terreng der folk normalt ikkje ferdast. Det er bratt lende og vanskeleg tilgjengeleg med tett vegetasjon og kupert landskap.

– Funnstaden ligg utanfor området som det vart søkt grundig gjennom i samband med forsvinninga for fire år sidan, seier lensmannen.

Etter forsvinngan vart det sett i gang fleire store leiteaksjonar i området, utan at det vart funne spor etter Flem

Sendt til undersøking

Men tysdag i førre veke fekk politiet melding om eit funn. Alt dagen etter vart det gjort søk med hund, men dette søket var resultatlaust. Difor vart det gjort nye søk onsdag i denne veka i samarbeid med Røde Kors. Under dette søket vart leivningane funne.

– Funna er sendt inn for kriminaltekniske undersøkingar, seier Straumstein.

– Kan du seie noko om kven som gjorde desse funna?

– Eg ønskjer ikkje å gå i detaljar, då det ikkje er vesentleg akkurat no. Men det var ein person som var i området i eit arbeidsoppdrag som gjorde funnet, seier lensmannen til NRK.

600.000 kroner i bot

Flem sine pårørande er varsla om funna. Dei ber politiet formidle at dei ønskjer ro og at all kontakt om saka går til politiet.

Etter forsvinninga oppretta fylkesmannen tilsynssak som konkluderte med at Christer fekk uforsvarleg helsehjelp. Institusjonen som hadde ansvaret for Flem, selskapet Melås Helse, måtte etter rapporten frå fylkesmannen betale 600.000 kroner i bot.

– I arbeidsinstruksen til personalet stod det tydeleg at han aldri skulle sleppast av syne. Det som skjedde var at dei slapp han av syne med det fatale utfallet dette fekk. Selskapet fekk difor ei bot fordi vi ikkje hadde sikra gode nok rutinar for oppfølging av personalet, seier tidlegare eigar og sjef i Melås Helse, Per Steinar Melås, til NRK.

LETTA: Tidlegare eigar og sjef i Melås Helse, Per Steinar Melås, deltok sjølv i leitinga etter Flem for fire år sidan. Foto: Kjell Arvid Stølen

Han er letta over at Flem mest truleg no er funnen.

– Vi har undra oss alle rundt, som kjende og var glad i Christer. Kva har skjedd? Funnet gir ei lette og ei grav å gå til for familien. Og kanskje ei forklaringa på kva som har skjedd.

– Har vondt i magen og bringa

Han fortel at han i åra etter forsvinninga har tenkt mykje på kva som skjedde med Flem.

– Eg må vedgå at kvar gong eg har vore på Haukåsen, og køyrt forbi området, så har eg hatt vondt i magen og bringa. Dette har vore heilt uforståeleg for oss, seier Melås, som selde selskapet ei stund etter forsvinninga.