Har funne løysing for Rong-elevane etter brannen

Tysdag skal alle elevar møte til vanleg tid på Rong skule. Det blir aktivitetsdag for mellomtrinnet, mens småtrinnet får undervisning i den delen av Rong skule som ikkje er brannskadd.

Det melder Øygarden kommune etter brannen i helga, som førte store vasskadar på delar av hovudbygget.

Frå onsdag skal mellomtrinnet møte til undervisning i gamlebygget ved Toftøy skule. SFO-bygget er ope som vanleg.

Rektor Ingunn Bente Lie roser elevar og tilsette for å takla situasjonen på ein flott måte. Vidare er ho glad for at Toftøy skule tek dei imot i den ekstraordinære situasjonen.

– Difor må vi saman finne gode løysingar og sikre at elevane får ei god avslutning på skuleåret, seier Lie.