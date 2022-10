Har fjerna køyretøy som stengde E16

Rett over klokka 17 vart Flenjatunnelen på E16 stengt grunna køyretøy som hadde stansa i tunnelen. Gudvangtunnelen vart også stengt for å unngå kø. Klokka 17.56 melder Vegtrafikksentralen at begge tunnelane er opna igjen.