Har fått kontroll på norovirus-utbrot på Haukeland

Fleire har blitt råka av eit norovirus-utbrot på Haukeland universitetssjukehus. Det seier Thomas Geisner, Avdelingssjef Kirurgisk klinikk i Helse Bergen. – Vi har hatt eit utbrot som har råka både pasienter og tilsette, men det er over no. Vi har halde stengt ein sengepost frå torsdag morgon til i dag tidleg, og det har gjort at vi har klart å stoppe vidare spreiing av viruset på sjukehuset. Sengeposten er attopna med full drift frå i dag tidleg, seier Geisner til NRK.