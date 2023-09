Har evakuert 25 busspassasjerar frå Taiwan

25 passasjerar frå Taiwan og ein polsk sjåfør er evakuerte etter at det tok til å brenne i ein buss i Vik. Brannen er no sløkt. Naudetatane rykte ut då meldinga kom like etter 18.30. Ingen er skadde, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt. Politiet er på staden og tek avhøyr av sjåføren. Brannen starta i motororommet. – Det er ikkje mistanke om noko straffbart, men det blir nok oppretta ei sak, seier Hellesund.