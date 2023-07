Har du planlagt ferie til Rodos dei neste vekene? Reiseforsikring hjelper truleg lite

– Eg føler det er litt dumdristig å reisa ned når me veit at det kan bli problem, seier Synnøve Veien.

Etter planen tek ho med seg mann og tre barn på tur neste veke.

– Eg fryktar ein situasjon der me sit på Rodos og nesten er villige til å betala for å koma oss heim att. Det hadde vore veldig kjipt.

Ho er veldig usikker på kva dei skal gjera. Dersom ho og familien får tilbod om å avlysa eller booka om, vil dei gjera det.

Men det tilbodet er det slett ikkje sikkert verken dei eller andre som har planar om å reisa til Rodos dei neste vekene får.

– Reiseforsikringa gir rett til avbestillingsdekning berre viss myndigheitene har sendt ut reiseråd til området, og det er ikkje tilfelle no, seier Thomas Iversen i Forbrukarrådet.

Synnøve Veien skal på ferie til Rodos saman med borna Ask (12), Serina (13) og Storm Lode (15). Biletet er teke på ein tidlegare tur til den greske øya. Foto: Privat

Det betyr at det kan bli dyrt dersom ein sjølv vel å avbestilla ferien.

Førebels har fleire reiseselskap innstilt og avlyst reiser dei næraste dagane. Men for dei som skal på ferie litt lenger fram i tid, er situasjonen framleis usikker.

Fredag kom meldinga om at brannane har slutta å spreia seg.

– Gjer eigne undersøkingar

Rådet frå Forbrukarrådet er at dei som skal reisa om nokre veker førebels bør venta å sjå.

– Dei bør gjera sine eigne undersøkingar, og eventuelt kontakta operatøren for å høyra korleis situasjonen er, seier Thomas Iversen i Forbrukarrådet.

Han peikar på at både reisearrangør og forbrukaren kan avlysa reisa på grunn av såkalla «ekstraordinære omstende» på destinasjonen eller i umiddelbar nærleik. Skogbrannane er eit døme på slike omstende.

Han peikar på at retten til å avbestilla som følgje av slike omstende berre gjeld for pakkereiser, ikkje flybillettar eller hotell som er bestilt separat.

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgjevar i Forbrukarrådet. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Lite hjelp i reiseforsikring

Sjølv om du har reiseforsikring, vil det truleg ikkje hjelpa i denne situasjonen.

– Reiseforsikringa dekkjer avbestilling dersom den som reiser, eller nokon i næraste familie eller reisefølge blir sjuke og ikkje kan dra, seier Ole Irgens i Tryg.

Dersom Utanriksdepartementet kjem med reiseråd som gjeld reisa, kan avbestilling bli dekt.

– Forsikringa dekkjer altså ikkje avbestilling fordi ein ikkje har lyst til å reisa av ulike årsaker.

Han får støtte av Anette Rein i Fremtind. Dei rår reisande til å kontakta reiseselskapet sitt.

– Trass i at fristen for å få tilbake depositumet har gått ut for mange, vil me tilrå kundane å ta kontakt med reiseselskapet for å undersøka om dei kan vera behjelpelege, seier ho.

Hege Saltboden Karlsen i Gjensidige oppgir liknande vilkår for deira reiseforsikring. Ho viser òg til at reiseforsikring ikkje dekkjer skade på hotellet som gjer at du ikkje kan reisa.

– Dette er refusjon du må få direkte frå arrangøren.

Ingen reiseråd frå UD

Det er sjeldan UD frårår å reisa til stader på grunn av vêr eller naturhendingar. Det vart til dømes ikkje blei oppretta reiseråd etter jordskjelvet i Tyrkia tidlegare i år.

– Årsaka er vanlegvis krig, krigsliknande tilstandar eller uroligheiter, seier kommunikasjonssjef i UD, Tuva Bogsnes.

Tuva Bogsnes er kommunikasjonssjef i Utanriksdepartementet. Foto: Snorre Tønset / NRK

For at det skal bli aktuelt med reiseråd etter naturhendingar må til dømes kritisk infrastruktur som er naudsynt for å sikra liv og helse vera råka.

Ho understrekar at om det skulle koma eit eventuelt reiseråd, vil det uansett berre vera eit råd, ikkje eit forbod eller ein restriksjon.

– Til sjuande og sist er det den reisande sjølv som må vurdera om dei skal reisa eller ikkje.

Ho tilrår alle som skal på reise om å registrera seg på reiseregistrering.no, slik at norske myndigheiter enkelt kan nå ut med informasjon både før og under reisa.

På Rodos har over 20.000 personar blitt evakuerte. Brannane har nådd fleire landsbyar og svidd av 10 prosent av utmarksområda på øya. Foto: Nicolas Economou / Reuters

I ei pressemelding frå Virke går det fram at det framleis er rekna som trygt å reisa til store delar av øya Rodos.

– Tryggleiken til gjestene kjem alltid først, og reisearrangørane vil aldri senda gjester til Rodos eller andre stader om det ikkje var trygt, seier bransjedirektør Audun Pettersen i Virke.

Reiseselskapa følgjer situasjonen

Tui opplyser til NRK at dei tek avgjersler basert på den løpande utviklinga. Denne veka har dei stansa alle reiser til øya.

Fredag melder dei at dei no sender turistar til Rodos igjen, fordi myndigheitene der melder at brannane er under kontroll.

– Det er framleis nokre utfordringar når det gjeld vass- og straumforsyningar i periodar enkelte stader i sør, skriv dei i ei pressemelding. Det er til områda i nord dei no sender turistar.

Ving opplyser om at alle deira reiser framover er planlagde å gå som normalt. Reisande til skogbrannramma område på Rodos har fått tilbod om avbestilling og ombooking.

Apollo har ikkje svart på NRK sin førespurnad, men ifølgje Virke følgjer alle dei store charteroperatørane i Noreg situasjonen tett.

Vil truleg reisa

Synnøve Veien og familien følgjer spent med på utviklinga. Førebels er ikkje området dei skal til det mest råka.

Aller mest har ho vore bekymra for at skogbrannen skal spreia seg medan dei er på tur, men fredag kom meldinga om at brannutviklinga har stansa.

– Sjølv om det er ein bagatell i den store samanhengen, så er det ikkje kjempekjekt å vera på ferie i 40 grader om airconditionen stadig slår seg av på grunn av straumbrot.

Ho følgjer med på nyheitene, på satellittbilete av brannen og på korleis vinden er meldt framover.

– Ungane mine er såpass store og har ingen problem med helse eller pust, så eg er ikkje veldig bekymra, men om eg hadde hatt mindre ungar eller skulle ha reist med eldre folk ville eg vore meir skeptisk.

Dei har betalt kring 70.000 kroner for all inclusive. Slik stoda er no må dei anten reisa, eller bli heime utan å få pengane tilbake.

– Det blir veldig mykje pengar som berre forsvinn ut vindauga i tilfelle, så me vil truleg reisa, seier ho.