Har avhøyrt ti vitne etter ulukka

Politiet har til no avhøyrd ti personar etter trafikkulukka som kravde tre menneskeliv i Florø førre fredag. Politistasjonssjef Wenke Hope seier til NRK at dei har ytterlegare planer om å avhøyre ytterlegare fem vitne. Ho ser ikkje vekk i frå at fleire vitne kan bli kalla inn til avhøyr. Politiet kan førebels ikkje seie noko om årsaka til ulukka.