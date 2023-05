Håper på opning kl 10

Bergensbanen er framleis stengd mellom Myrdal og Voss på grunn av straumproblem. Strekninga har vore stengd sidan fredag ettermiddag. Laurdag morgon opplyser pressevakta i Bane Nor at det har blitt jobba med å utbetre feilen i heile natt og at dei håper å få trafikken i gang igjen klokka 10.