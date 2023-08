Håpar på normal drift frå 11-12-tida

Fjord1 jobbar no med å reparere ferja til Solund, håpet er at den skal kunne vere i drift igjen til klokka 11-12 i dag. Det seier regionleiar Jan Petter Jagedal Thomsen. Ferja har i morgontimane vore ute av drift på grunn av feil på ei pumpe. Thomsen seier dei no har reparatørar om bord som vil reparere eller byte pumpa. Parallelt vert det og jobba med eit alternativ med hurtigbåt.