Håpar på benåding

Dace Taurina frå Florø er no flytta til eit kvinnefengsel i Riga. Advokaten hennar fortel til Firdaposten at dei no undersøker moglegheita for at den latviske presidenten kan benåde Taurina. I januar måtte Taurina reise frå Florø tilbake til Latvia for å sone ein 15 år gammal dom. Sidan då har ho hatt opphald på eit fengselssjukehus grunna helsesituasjonen hennar.